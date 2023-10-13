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ABD, İsrail-Filistin çatışmasına odaklandı

Halil İbrahim Ciğer  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
ABD, İsrail-Filistin çatışmasına odaklandı

ABD’de yönetim, İsrail-Filistin çatışması sebebiyle Doğu Akdeniz’e uçak gemisi yolladı. Öte yandan Eski Başkan Trump’ın, İsrail Savunma Bakanı ve Netanyahu için sarf ettiği sözler dikkati çekti. Detayları, Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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