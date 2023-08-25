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ABD Eski Başkanı Trump’ın “sabıka fotoğrafı” kamuoyunda nasıl yankı buldu?

Tuba Memiş  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
ABD Eski Başkanı Trump’ın “sabıka fotoğrafı” kamuoyunda nasıl yankı buldu?

Ankara

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos 2020 Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının lehine değiştirilmesi girişimiyle ilgili suçlanmıştı. Bu kapsamda Trump'ın gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Bu uygulama ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor. Peki 2024 seçimlerine aday olacağını açıklayan Trump’ı nasıl bir süreç bekliyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın anlattı.

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