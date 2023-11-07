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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve kaleci Manuel Neuer, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena’da basın toplantısı düzenliyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyaretinde neler yaşandı?

Tuba Memiş  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyaretinde neler yaşandı?

Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığında, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Bu görüşmenin yansımalarını ve görüşmede öne çıkan başlıkları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helin Sarı Ertem ile konuştuk.
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