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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Türkiye ve Yunanistan ziyaretinde hangi mesajlar verildi?

Sefa Şengül   | 24.02.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Türkiye ve Yunanistan ziyaretinde hangi mesajlar verildi?

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken önce Türkiye’yi ardından Yunanistan’ı ziyaret etti. Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hatay üzerinde uçarak depremin yıkıcı etkisini havadan gözlemledi. Blinken’in ziyaretlerinde verdiği mesajları, Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Can Hasasu ile konuştuk.
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