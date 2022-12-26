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ABD’deki kar fırtınası iklim değişikliğinin bir sonucu mu?

Tuba Memiş   | 26.12.2022
ABD’deki kar fırtınası iklim değişikliğinin bir sonucu mu?

Ankara
ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren kar fırtınası nedeniyle şimdiye kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, bu şiddetli hava olaylarının sebebi iklim değişikliği mi? Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Demirtaş anlattı.

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