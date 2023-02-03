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ABD’de Polis Reformu Yasası'nın kabulü mümkün mü?

03.02.2023
ABD’de Polis Reformu Yasası'nın kabulü mümkün mü?

Ankara

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde siyahi Tyre Nichols'ın 7 Ocak'ta polislerce dövülmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi, ülke çapında kitlesel protestolara ve tepkilere yol açtı. ABD yeniden ‘George Floyd Yasası’ olarak bilinen polis reformunu tartışıyor. TRT Haber Vaşington Muhabiri Ali Artmaz ile konuştuk.

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