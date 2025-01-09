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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında göçük meydana geldi Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında göçük meydana geldi
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ABD’de ikinci Trump dönemi, AB’yi nasıl etkileyecek?

ABD’nin 47. başkanı seçilen Donald Trump’ın başkanlık döneminin Avrupa’ya nasıl yansıyacağı merak konusu. Peki, 2025’te AB hangi sınavları verecek? Anadolu Ajansı Brüksel Muhabiri Selen Valente ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
ABD’de ikinci Trump dönemi, AB’yi nasıl etkileyecek?

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