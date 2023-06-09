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ABD’de eski Başkan Trump'a yönelik yeni suçlamalar ve 2024 başkanlık yarışı

Sefa Şengül  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
ABD’de eski Başkan Trump'a yönelik yeni suçlamalar ve 2024 başkanlık yarışı

ABD eski Başkanı Donald Trump, özel savcının gizli belgeler soruşturmasında yedi suçtan itham edildi. Bu, eski bir başkanın ilk kez federal suçlamalarla karşı karşıya kalmasına işaret eden çarpıcı bir gelişme. Trump döneminin Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Cumhuriyetçi Parti’nin 2024 başkan adaylığı yarısında Trump’ın karşısında aday oldu. Cumhuriyetçi Parti'de toplam aday sayısı 10'u buldu. TRT Haber Vaşington Muhabiri Ali Artmaz ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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