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ABD’de başkanlık seçimleri yeniden Biden-Trump mücadelesine mi sahne olacak?

Ömer Faruk Çalışkan  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
ABD’de başkanlık seçimleri yeniden Biden-Trump mücadelesine mi sahne olacak?

Ankara

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin aday belirleme sürecinde Donald Trump’ın en güçlü rakibi DeSantis yarıştan çekildi. Kasım’da yapılması beklenen başkanlık seçimlerinde yine Biden-Trump mücadelesi mi görülecek? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

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