ABD’de başkanlık seçimleri yeniden Biden-Trump mücadelesine mi sahne olacak?
Ankara
ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin aday belirleme sürecinde Donald Trump’ın en güçlü rakibi DeSantis yarıştan çekildi. Kasım’da yapılması beklenen başkanlık seçimlerinde yine Biden-Trump mücadelesi mi görülecek? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.