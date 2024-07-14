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Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, takımın Slovenya’nın Maribor kentindeki kampında düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangına müdahale sırasında bazı kişiler dumandan etkilendi. -VTR-
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ABD’de başkan adayı Trump'a suikast girişiminde nasıl bir güvenlik zaafiyeti yaşandı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
ABD’de başkan adayı Trump'a suikast girişiminde nasıl bir güvenlik zaafiyeti yaşandı?

Ankara

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken suikast girişimine uğradı. Trump’ın mitingi sırasında güvenlik önlemleri yeterli miydi? Suikast girişimine nasıl bir silah kullanıldı? Emekli Özel Kuvvetler Subayı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cengiz Topel Mermer ile konuştuk.

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