ABD’de başkan adayı Trump'a suikast girişiminde nasıl bir güvenlik zaafiyeti yaşandı?
Ankara
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken suikast girişimine uğradı. Trump’ın mitingi sırasında güvenlik önlemleri yeterli miydi? Suikast girişimine nasıl bir silah kullanıldı? Emekli Özel Kuvvetler Subayı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cengiz Topel Mermer ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.