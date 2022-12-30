Dolar
18.72
Euro
19.97
Altın
1,816.46
ETH/USDT
1,192.00
BTC/USDT
16,509.00
BIST 100
5,526.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Podcast

ABD’de 2022 nasıl geçti?

Vaşington Raporu yıl sonu bölümünde 2022 yılına odaklanıyor. Ukrayna-Rusya savaşının etkileri, Türkiye ile ilişkiler, İran ile nükleer anlaşma gibi bu yıl ABD’de yaşanan konuları Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Can Hasasu ile konuştuk.

30.12.2022
ABD’de 2022 nasıl geçti?

CİMER'e 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye Bursları'na 2022'de 171 ülkeden yaklaşık 170 bin başvuru yapıldı
AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini 6 Ocak'ta görüşecek
SGK müdürlüklerinde EYT'lilerin yoğunluğu sürüyor

Benzer haberler

ABD’de 2022 nasıl geçti?

ABD’de 2022 nasıl geçti?

10 soruda yeni açıklanan EYT düzenlemesinin detayları

Dil öğrenirken neden zorlanırız?

2022 yılında sinema dünyasında neler yaşandı?

2022 yılında sinema dünyasında neler yaşandı?
Türkiye Yüzyılı’nda Togg’u nasıl bir gelecek bekliyor?

Türkiye Yüzyılı’nda Togg’u nasıl bir gelecek bekliyor?
Çin’de tedbirler gevşedi, salgın yüzünü gösterdi

Çin’de tedbirler gevşedi, salgın yüzünü gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet