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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Easycep Yenileme Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
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ABD başkanları ve sağlık durumları

ABD Başkanı Biden'in bellek durumuna ilişkin iddiaların siyasi yansımaları artıyor. ABD’de başkan görevini yapamayacak hale gelirse nasıl bir yol izleniyor? ABD tarihinde başkanların sağlığına dair yaşanan tartışmaları özetledik.

14.10.2022
ABD başkanları ve sağlık durumları

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