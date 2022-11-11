Dolar
18.55
Euro
19.04
Altın
1,756.18
ETH/USDT
1,276.00
BTC/USDT
17,300.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

ABD ara seçimlerinde beklenen değişim rüzgarı esti mi?

ABD Kongre seçimlerindeki tabloyu, seçimde etkin olan konuları ve sonuçların 2024 başkanlık yarışına giden yolda etkilerini, SETA DC Direktörü Kadir Üstün ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 11.11.2022
ABD ara seçimlerinde beklenen değişim rüzgarı esti mi?

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt tutuklandı
"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Emine Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıktan atama açıklaması

Benzer haberler

ABD ara seçimlerinde beklenen değişim rüzgarı esti mi?

ABD ara seçimlerinde beklenen değişim rüzgarı esti mi?

Çin ile Batı arasındaki rekabette hangi aşamaya gelindi?

Meta’daki işten çıkarmalar, metaverse projesinin başarısızlığına mı işaret ediyor?

Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’nde neler olacak?

Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’nde neler olacak?
Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın hikayesi ne?

Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın hikayesi ne?
Kosova’da neler oluyor?

Kosova’da neler oluyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet