AB’nin 2026’da uygulamaya koyması beklenen “karbon vergisi”, ihracatı nasıl etkilenecek?
Ankara
Avrupa Birliğinde (AB) 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen “sınırda karbon düzenlemesi”nden, hangi sektörler ne kadar etkilenecek? Standartlara uymayanlar nelerle karşılaşabilir? İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.