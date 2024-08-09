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AB’nin 2026’da uygulamaya koyması beklenen “karbon vergisi”, ihracatı nasıl etkilenecek?

Ömer Faruk Çalışkan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
AB’nin 2026’da uygulamaya koyması beklenen “karbon vergisi”, ihracatı nasıl etkilenecek?

Ankara

Avrupa Birliğinde (AB) 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen “sınırda karbon düzenlemesi”nden, hangi sektörler ne kadar etkilenecek? Standartlara uymayanlar nelerle karşılaşabilir? İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican ile konuştuk.

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