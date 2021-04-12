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AB ile 'pozitif gündem' dönemi: Fırsatlar ve zorluklar

AB’nin son dönemde kaybettiği etkiye ve karşılık Ankara’nın gücünün arttığı günlerdeyiz. Dolayısıyla Brüksel bir şekilde Türkiye ilişkilerini normalleştirmek zorunda olduğunun farkında. Bu nedenle “pozitif gündem” denilen bir kavram ortaya atıldı.

Halil İbrahim Ciğer   | 12.04.2021
AB ile 'pozitif gündem' dönemi: Fırsatlar ve zorluklar

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 562 bini geçti
KKTC'de 'Karantina Takip Sistemi' uygulamaya girdi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı

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