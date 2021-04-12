AB ile 'pozitif gündem' dönemi: Fırsatlar ve zorluklar
AB’nin son dönemde kaybettiği etkiye ve karşılık Ankara’nın gücünün arttığı günlerdeyiz. Dolayısıyla Brüksel bir şekilde Türkiye ilişkilerini normalleştirmek zorunda olduğunun farkında. Bu nedenle “pozitif gündem” denilen bir kavram ortaya atıldı.
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun