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Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG’den kurtardığı Halep’teki Aziziye Mahallesinden yayındayız
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AB ile müzakerelerin askıya alındığı Gürcistan’da neler oluyor?

Tuba Memiş  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
AB ile müzakerelerin askıya alındığı Gürcistan’da neler oluyor?

Ankara
Gürcistan hükümetinin 2028'e kadar müzakereleri askıya alma kararının ardından ülkede AB yanlıları protesto gösterileri düzenliyor. Gürcistan’da neler oluyor? AB ile müzakere süreci neden askıya alındı? Detayları Anadolu Ajansı Tiflis Muhabiri Davit Kachkachishvili ile konuştuk.

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