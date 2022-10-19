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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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AA’nın düzenleyeceği “Çevre Forumu” neyi amaçlıyor?

Uzun süredir çevre ve iklim konularındaki hassasiyeti ile dikkati çeken Anadolu Ajansı, 20 Ekim’de “Çevre Forumu” düzenliyor. Forumda kimler yer alacak? Neler konuşulacak? Etkinliğin amacı ne? AA Yeşilhat Editörü Hale Aydoğmuş ile konuştuk.

19.10.2022
AA’nın düzenleyeceği “Çevre Forumu” neyi amaçlıyor?

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