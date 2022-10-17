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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
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AA’nın düzenleyeceği “Çevre Forumu” neyi amaçlıyor?

Uzun süredir çevre ve iklim konularındaki hassasiyeti ile dikkati çeken Anadolu Ajansı, 20 Ekim’de “Çevre Forumu” düzenliyor. Forumda kimler yer alacak? Neler konuşulacak? Etkinliğin amacı ne? AA Yeşilhat Editörü Hale Aydoğmuş ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 17.10.2022
AA’nın düzenleyeceği “Çevre Forumu” neyi amaçlıyor?

Eski HDP Milletvekili Güven'e "terör örgütü propagandası" suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası
Çanakkale'de denizlerde kirlenmeye dikkati çeken 'Dijital Okyanus Tüneli' kurulacak
Kastamonu'da sis etkili oluyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu
Bartın'daki maden patlaması soruşturmasında görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi

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