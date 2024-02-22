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9. Üsküdar Kitap Fuarı’nda neler var?

Ümmühan Atak  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
9. Üsküdar Kitap Fuarı’nda neler var?

Ankara

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı’na yüzlerce yayınevi ve yazar katıldı. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ile 25 Şubat’a kadar sürecek olan fuara gösterilen ilgiyi ve Üsküdar’ın kültür sanatla iç içe oluşunu konuştuk.

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