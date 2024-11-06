9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali’nde neler var?
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen "Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı. Kısa filmlerde Filistin'de yaşanan zulüm nasıl ele alındı? Festivalde hangi filmler var? Festival Başkanı Aşkın Özcan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.