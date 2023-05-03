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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Maltepe Esenkent İETT Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
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8. Üsküdar Kitap Fuarı’na kitapseverlerin ilgisi nasıl?

Ümmühan Atak  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
8. Üsküdar Kitap Fuarı’na kitapseverlerin ilgisi nasıl?

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Üsküdar Kitap Fuarına okurlar kadar yazarlar da büyük ilgi gösteriyor. Fuarla ilgili detayları Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü Mesut Meyveci ile konuştuk.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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