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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, afetzedeler için kolları sıvayan kadınları konuştuk

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle İlke Kadın İlim Kültür ve Dayanışma Derneği (İLKDER) Başkanı Özden Sönmez ile el emeklerini ortaya koyup gelirini deprem bölgesine gönderen kadınları konuştuk.

08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, afetzedeler için kolları sıvayan kadınları konuştuk

Tunceli'de usta öğreticiler ve kursiyerler depremzedeler için uyku tulumu hazırlıyor
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu
Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolculuğu sürüyor
Kızılay, deprem bölgesinde kadın gönüllüleriyle yaraları sarıyor
Kahramanmaraş'ta kadın astsubaylardan depremzede kadınlara 8 Mart sürprizi

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