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8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali’nde neler var?

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali’ni, Festival Başkanı Aşkın Özcan ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali’nde neler var?

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