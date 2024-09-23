79. BM Genel Kurulu’nda Gazze gündemi nasıl ele alınacak?
Ankara
79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 24 Eylül’de ABD'nin New York kentinde başlayacak. Genel Kurul’a katılmak üzere New York’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "BM'de görüşeceğimiz tüm liderlerle başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında akan kanı durdurmayı ele alacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan BM Genel Kurulu çerçevesinde bu yıl ilk kez “Geleceğin Zirvesi” gerçekleştirilecek. Tüm detayları Anadolu Ajansı Muhabiri Şerife Çetin ile konuştuk.