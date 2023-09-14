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7.0 büyüklüğündeki depremin ardından Fas’ta son durum nasıl?

Ömer Faruk Çalışkan  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
7.0 büyüklüğündeki depremin ardından Fas’ta son durum nasıl?

Fas’ta yaklaşık üç bin kişinin hayatını kaybettiği depremde son durumu, bölgeye giden Anadolu Ajansı Muhabiri Mehmet Akif Turan ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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