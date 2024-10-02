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"6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”nde Filistinli yönetmenler bir araya gelecek

Ümmühan Atak  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
"6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”nde Filistinli yönetmenler bir araya gelecek

Ankara
Gazze’ye adanan ve Filistinli şair Mahmud Derviş anısına düzenlenecek olan "6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" 3-6 Ekim tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen festivale hangi Filistinli yönetmenler katılacak, hangi filmler gösterilecek? Festival Direktörü, Yapımcı ve Yönetmen Faysal Soysal ile konuştuk.

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