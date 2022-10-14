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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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6 Ocak Komisyonu eski ABD Başkanı Trump’ı ifadeye çağırdı

Vaşington Raporu, ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutuyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 14.10.2022
6 Ocak Komisyonu eski ABD Başkanı Trump’ı ifadeye çağırdı

Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Söylenenin aksine okuma oranları azalmıyor. Önemi giderek de artıyor
Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı

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