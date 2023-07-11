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28. yılında Srebrenitsa’da yaşananlar unutulamıyor

Srebrenitsa soykırımının 28. yılında Bosna Savaşı’nda yaşananları ve her yıl tekrarlanan barış yürüyüşü Marş Mira’yı, savaş zamanı çocuk yaşlarda olan Gazeteci ve Yazar Emine Şeçeroviç Kaşlı ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
28. yılında Srebrenitsa’da yaşananlar unutulamıyor

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı
Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 12 asker yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz
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