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27 yaşındaki Dayton Anlaşması Bosna Hersek için ne ifade ediyor?

14 Aralık 1995’te ABD’nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde imzalanan ve Bosna Hersek’e barışı getiren anlaşmanın üzerinden 27 yıl geçti.

Ömer Faruk Çalışkan   | 15.12.2022
27 yaşındaki Dayton Anlaşması Bosna Hersek için ne ifade ediyor?

14 Aralık 1995’te ABD’nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde imzalanan ve Bosna Hersek’e barışı getiren anlaşmanın üzerinden 27 yıl geçti. Peki, ülkeye barışı getiren Dayton Anlaşması ülkeye huzur da getirdi mi? Anadolu Ajansı BHS Editörü Hakan Çelik ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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