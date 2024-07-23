2024 Paris Olimpiyatları’na İsrail’in katılmasına tepkiler artıyor
Ankara
2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz’da başlayacak. Olimpiyatların düzenleneceği Fransa başta olmak üzere birçok ülkede, Gazze’de insanlık suçu işleyen İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesi çağrısı yapılıyor. Peki, İsrail’in olimpiyatlara katılması Fransız kamuoyunda nasıl karşılanıyor? Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Esra Taşkın ile konuştuk.
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