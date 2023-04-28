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2024 ABD seçimlerinde Biden’ın şansı ne?

Sefa Şengül  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
2024 ABD seçimlerinde Biden’ın şansı ne?

ABD Başkanı Joe Biden 2024 başkanlık yarışı kampanyasına, yayınladığı bir video ile start verdi. Biden’in başlattığı kampanyanın çerçevesini, demokratların avantaj ve dezavantajlarını, Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Can Hasasu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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