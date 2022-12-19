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2023 asgari ücret yarın belirlenecek mi?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri yarın üçüncü kez Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir araya gelecek. 2023’ün asgari ücreti yarın netleşecek mı? Taraflar ne diyor? Anadolu Ajansı Muhabiri Özcan Yıldırım’la konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 19.12.2022
2023 asgari ücret yarın belirlenecek mi?

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