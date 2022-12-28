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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
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2022 yılının kültür sanat alanında öne çıkan başlıkları neydi?

Anadolu Ajansı Muhabiri Ahmet Esad Şani ile 2022 yılında kültür sanata dair yaşanan gelişmeleri ve bu alanda yılın öne çıkan olaylarını konuştuk.

28.12.2022
2022 yılının kültür sanat alanında öne çıkan başlıkları neydi?

İzinsiz çalışan ve çalıştırılan yabancılar için ödenen cezalar arttı
Dört yılda plastik poşet kaynaklı 550 bin ton atığın oluşması engellendi
Başkent polisinin yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
Sivas, Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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