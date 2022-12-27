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2022 yılında sinema dünyasında neler yaşandı?

Gazeteci Gülcan Tezcan ile 2022 yılında sinema dünyasında yaşanan olayları, gelişmeleri, polemikleri konuştuk.

27.12.2022
2022 yılında sinema dünyasında neler yaşandı?

Adalet Bakanlığından emekli Korgeneral Avar'ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnetle yad ediyorum
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin duruşma 30 Aralık’a ertelendi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 864 projeyle yenilikçilik ve sürdürülebilirlik içerisinde faaliyetler sürdüreceğiz
Abant'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

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