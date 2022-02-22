2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında Dünya rekorları kırıldı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları; siyasi krizleri, rekorları, yeni yüzleri ve doping skandallarıyla gündemdeki yerini aldı. Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yaptığı 24. Kış Olimpiyatları, sportif başarıların yanı sıra birçok farklı noktada yaşanan krizleriyle de gündeme geldi. Yaşananları Anadolu Ajansı spor haberleri editörlüğünden muhabir Doğa Kırmızıoğlu’yla konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.