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2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında Dünya rekorları kırıldı

Halil İbrahim Ciğer   | 22.02.2022
2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında Dünya rekorları kırıldı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları; siyasi krizleri, rekorları, yeni yüzleri ve doping skandallarıyla gündemdeki yerini aldı. Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yaptığı 24. Kış Olimpiyatları, sportif başarıların yanı sıra birçok farklı noktada yaşanan krizleriyle de gündeme geldi. Yaşananları Anadolu Ajansı spor haberleri editörlüğünden muhabir Doğa Kırmızıoğlu’yla konuştuk.

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