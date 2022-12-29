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2022’de dünya geneline damga vuran olaylar nelerdi?

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört köşesindeki temsilcileri, 2022’nin kendi bölgelerinde nasıl geçtiğini anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 29.12.2022
2022’de dünya geneline damga vuran olaylar nelerdi?

MEB'den Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma
İçişleri Bakanı Soylu, Van'da araç teslim törenine katıldı
İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

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