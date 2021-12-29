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2021'de teknoloji dünyasında neler yaşandı? / NFT, blokzincir ve metaverse üçlüsü dijitalde yeni bir dünya mı kuruyor?

Sefa Şengül   | 29.12.2021
2021'de teknoloji dünyasında neler yaşandı? / NFT, blokzincir ve metaverse üçlüsü dijitalde yeni bir dünya mı kuruyor?

2021 yılında perde kapanırken bu yıl teknolojide en çok öne çıkan üç başlık NFT, blokzincir ve tabii ki metaverse konuları oldu. Biz de hem yılın bir değerlendirmesini yaptık hem de dijitaldeki yeni dönüşümü Anadolu Ajansı teknoloji muhabirleri Kadir Günyol ve Tolga Yanık'la konuştuk.

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