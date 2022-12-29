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10 soruda yeni açıklanan EYT düzenlemesinin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladı. Konuyla ilgili düzenlemelerin detaylarını, Anadolu Ajansı Muhabiri Özcan Yıldırım ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 29.12.2022
10 soruda yeni açıklanan EYT düzenlemesinin detayları

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