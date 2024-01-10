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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde AA muhabirleri ile konuştuk

Gazze’de yaşananları yakından takip eden Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile bölge muhabirleri Enes Canlı ve Mücahit Aydemir, gazetecilerin bölgedeki şartlarını anlattı.

Ümmühan Atak  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde AA muhabirleri ile konuştuk

HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
TİHEK'ten gazeteciyi çöp toplamada görevlendiren belediyeye para cezası
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

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