‘Yılın Kareleri’ oylaması Anadolu Ajansı’nın hangi misyonuna vurgu yapıyor?
Ankara
Anadolu Ajansının gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması başladı. 2012 yılından bu yana düzenlenen yarışmalarda oylamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri, kültür, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimler ile vatandaşlar da katılmıştı. Bu yıl oylamalara iki kategori daha eklendi. Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul ile ‘Yılın kareleri’ oylamasını konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.