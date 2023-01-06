‘Yeni Evim Kampanyası’nı tüm detaylarıyla konuştuk

Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için hazırlanan konut projesi ‘Yeni Evim Kampanyası’nın detaylarını 4 Ocak’ta açıkladı. Peki, kampanyaya kimler başvurabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor? Hangi konutlar için başvuru alınacak? Anadolu Ajansı Muhabiri Yıldız Nevin Gündoğmuş anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.