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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleşen saldırılar sonucunda yıkılan binada çalışmalar devam ediyor
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“Tanzanya’nın gelini” Afrika’yı anlatıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülü sahibi Sevde Sevan Usak, evlenip yerleştiği Tanzanya’daki hayatını ve zihinlerdeki Afrika algısını anlattı.

17.10.2022
“Tanzanya’nın gelini” Afrika’yı anlatıyor

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