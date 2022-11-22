‘Sıfır vaka’ stratejisinden bunalan Çin halkı yeniden karantina şoku yaşıyor
Başkent Pekin başta olmak üzere Çin’in bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış, ülkede yeniden keskin tedbirlerin alınmasına yol açtı. Peki, Çin halkı dünyanın başka yerinde bulunmayan bu sıkı tedbirlerden nasıl etkileniyor? AA Pekin Muhabiri Emre Aytekin ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.