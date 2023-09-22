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“Sıfır emisyon” hedefine ulaşmak mümkün mü?

21 Eylül Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle hem bu kavramı hem de iklim krizi ve hava kirliliğinde insanlığın geldiği durumu Prof. Dr. Selahattin İncecik ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
“Sıfır emisyon” hedefine ulaşmak mümkün mü?

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