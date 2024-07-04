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“Kültür Sanat Camiasının Soykırımcı İsrail'e Karşı Tutumu" raporu yayımlandı

Ümmühan Atak  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
“Kültür Sanat Camiasının Soykırımcı İsrail'e Karşı Tutumu" raporu yayımlandı

Ankara

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) "Kültür Sanat Camiasının Soykırımcı İsrail'e Karşı Tutumu" isimli bir rapor hazırladı. Raporda kültür ve sanat camiasından isimlerin hangi baskılar altında kaldıklarına ve Filistin’e destek veremediklerine dikkat çekiliyor. Detayları AYBİR Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile konuştuk. 

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