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Kovid-19 teo-politiği: Evanjelikler ve Ultra-Ortodoks Yahudiler

Evanjelikler Kovid-19 başta olmak üzere, dünyaya ve politik olaylara genelde “mutlak iyi” ile “mutlak kötünün” mücadelesi olarak bakıyor, uzmanların görüşlerine pek ihtiyaç duymayıp dini liderlerinin açıklamalarıyla yetiniyorlar.

15.04.2020
Kovid-19 teo-politiği: Evanjelikler ve Ultra-Ortodoks Yahudiler

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