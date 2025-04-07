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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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“Kara Pazartesi” dünya ekonomisinde neyin habercisi?

ABD Başkanı Trump’ın ticaret savaşı başlatması dünya borsalarında “Kara Pazartesi”ye yol açtı. Dünya ekonomisi nereye gidiyor? İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
“Kara Pazartesi” dünya ekonomisinde neyin habercisi?

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
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