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“Gülizar” filminin yönetmeni Belkıs Bayrak ödülünü neden "mücadele veren tüm kadınlar"a armağan etti?

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, senaryosunu kendi yazdığı “Gülizar” filmi ile ödül alan ve ödülünü “mücadele veren tüm kadınlara” adayan Belkıs Bayrak ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
“Gülizar” filminin yönetmeni Belkıs Bayrak ödülünü neden "mücadele veren tüm kadınlar"a armağan etti?

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