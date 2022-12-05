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‘Geciken kış’ bu hafta yurtta etkisini gösterecek mi?

Kış ayları gelmesine rağmen geçen yılın aynı ayına göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki, bu hafta hava sıcaklıkları yurt genelinde nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ile yurdun havasını konuştuk.

Tuba Memiş   | 05.12.2022
‘Geciken kış’ bu hafta yurtta etkisini gösterecek mi?

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