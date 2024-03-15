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“En sıcak şubat” neyin habercisi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
“En sıcak şubat” neyin habercisi?

Ankara
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre geçen ay, dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilen "en sıcak şubat" oldu. Sıcak geçen kış mevsiminin yansımaları ise tarımda görülmeye başladı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ile konuştuk.

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